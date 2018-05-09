Глава Россотрудничества пожаловался на нападение в Киеве

Украинские радикалы атаковали руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьева.

По его словам, инцидент произошел, когда он выходил из дома, чтобы отправиться на возложение цветов к памятнику Ватутину и Вечному огню. Нападавшие облили Воробьева зеленкой и нечистотами, а также пригрозили ему более серьезной расправой в следующий раз.

Пострадавший рассказал РИА «Новости», что ответственность за нападение на себя взяла радикальная националистическая организация С14. Он также предположил, что злоумышленники следили за ним и точно рассчитали место и время нападения.

Воробьев, обладающий дипломатическим статусом на Украине, намерен пожаловаться в местную полицию. Однако он не уверен в том, что виновные в инциденте будут найдены и наказаны.

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