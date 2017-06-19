Глава Российского авторского общества недоволен приговором суда
Главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии. Он не исключает того, что подаст апелляцию.
По словам Федотова, из вмененного ущерба в 300 миллионов рублей, он выплатил более половины. Он добавил, что сумма погашения могла бы быть выше, если бы была возможность работать.
Федотова арестовали по подозрению в мошенничестве в июне прошлого года. Он признал вину и заключил сделку со следствием, в результате чего дело рассматривалось в особом порядке – приговор выносился без исследования доказательств. Гособвинение просило приговорить Федотова к двум годам колонии, передает «Интерфакс».
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