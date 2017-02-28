Глава ВС России согласился с идеей отмены статьи о нарушениях на митингах
Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддерживает предложение об исключении из УК РФ статьи о нарушениях правил поведения на митингах.
«Если говорить о моей личной точке зрения, то я согласен», - цитирует РИА «Новости» Лебедева. Он сделал акцент на том, что это не официальная позиция ВС, коллегиально данный вопрос не обсуждался.
Ранее с идеей декриминализации статьи выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
На прошлой неделе ВС отменил приговор Ильдару Дадину, который был первым, кто получил реальный срок по указанной статье.
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