Глава ЦИК России подтвердила сроки проведения президентских выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова подтвердила, что президентские выборы в России состоятся не ранее марта 2018 года.

Она подчеркнула, что досрочно, в 2017 году, выборы проводиться не будут. «Это невозможно уже технически по разным причинам», - цитирует Памфилову «Интерфакс».

Что касается изменений в законодательство, внесение которых планируется до проведения выборов, Памфилова заявила о необходимости предварительной встречи с президентом Владимиром Путиным. На ней будут обсуждаться предложения, «которые мы сейчас сводим к единому знаменателю», - сказала глава ЦМК. По ее словам, встреча с главой государства может состояться до конца года.

Ранее с опровержением слухов о досрочных президентских выборах выступал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.