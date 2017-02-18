Глава «Роснано» рассказал о планах компании на 2017 год

Глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о намерении заработать на выходах из капиталов своих портфельных инвесторов более 25 миллиардов рублей в 2017 году.

Он рассказал журналистам: «В 2015 году мы заработали на выходах (из капиталов портфельных компаний) примерно 8-9 миллиардов рублей, в 2016 году – 18 миллиардов». Чубайс пояснил, что в этом году у кампании еще нет «окончательно утвержденного бюджета», но он выразил уверенность, что «цифра будет больше, чем 25 миллиардов».

Руководитель также отметил, что до 2017 года «Роснано» - «планово убыточная компания». По его словам, лишь в будущем году она начнет приносить прибыль. Главный фактор прибыли, как отмечает Чубайс, - это выход из проектов.

Он также рассказал о планах компании создать российско-иранский фонд и открыть второй наноцентр в Новосибирске, который будет специализироваться на травматологии и ортопедии, сообщает РБК.

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