Глава МОК рекомендовал ФИФА сделать запрос о допинге в РФ
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал Международной федерации футбола (ФИФА) запросить информацию у главы одной из комиссий МОК Самуэля Шмида относительно проблем с допингом в российском спорте.
«ФИФА должна обратиться к господину Шмиду, может, он столкнулся с какими-то свидетельствами в ходе своих расследований», - сказал Бах в ходе пресс-конференции по итогам совещания исполкома МОК.
5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Пхёнчхане в феврале 2018 года, за манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов. При этом «чистые» спортсмены смогут выступить в Играх под нейтральным флагом, сообщает ТАСС.
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