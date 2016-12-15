Глава регионального центра «Мемориал» арестован за порно с приемной дочерью

Петрозаводский городской суд удовлетворил запрос следствия и арестовал на два месяца 60-летнего председателя регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева.

Предположительно, Дмитриев снимал на камеру свою приемную дочь в период с 2012 по 2015 год, а снимки использовал для изготовления порноматериалов, - сообщает Life.ru.

По данным издания, подозреваемый был задержан 13 декабря, при обыске у него изъяли компьютер и мобильный телефон. В тот же день органы опеки забрали из школы его 11-летнюю приемную дочь. С ней работают детские психологи.