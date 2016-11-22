Глава ФНС рассказал о рекордном темпе роста сбора акцизов
Сбор акцизов на крепкий алкоголь в период с января по октябрь текущего года превысил прошлогодние показатели на 25 процентов, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Мишустина, в Северной Осетии пресечение серых схем позволило увеличить сбор этих платежей в десять раз.
Кроме того, рост поступлений на 7-8 процентов отмечен по налогу на добавленную стоимость и подоходному налогу, сообщает «ТВЦ».
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии