Глава ФНС рассказал о рекордном темпе роста сбора акцизов

Сбор акцизов на крепкий алкоголь в период с января по октябрь текущего года превысил прошлогодние показатели на 25 процентов, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Мишустина, в Северной Осетии пресечение серых схем позволило увеличить сбор этих платежей в десять раз.

Кроме того, рост поступлений на 7-8 процентов отмечен по налогу на добавленную стоимость и подоходному налогу, сообщает «ТВЦ».