Глава ЦРУ рассказал о многолетних попытках России подорвать демократию в США
Глава ЦРУ США Майк Помпео заявил, что Москва многие годы пытается подорвать демократический устой в Америке и вмешивается в выборы.
Он сказал: «Разведывательное сообщество заявило, что русские вмешалась в выборы (президента США 2016 года. – прим. РП) не очень уж оригинальным способом. Они занимаются этим очень давно, русские десятилетиями пытаются подорвать нашу американскую демократию».
Помпео убежден, что подобные действия со стороны России не удивительны, однако это заставляет американцев искать дополнительные меры для борьбы с вмешательством, пишет Газета.ru.
Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж раскритиковал деятельность Демократической партии США и подчеркнул, что ее «истерия» из-за России приведет к краху.
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