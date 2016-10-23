Глава МЧС распорядился снести взорванный жилой дом в Тюменской области

Руководитель МЧС России Владимир Пучков потребовал снести жилой дом в Тюменской области, где произошел взрыв бытового газа.

- Готовьте заключение по этому дому и сносите. 12 семей должны быть расселены. Ставим данный вопрос на контроль рабочей группы правительственной комиссии, - цитирует Пучкова «Интерфакс».

По словам начальника ГУ МЧС по региону, для жильцов власти выделят квартиры.

Ранее сообщалось, что в городе Ялуторовске в результате взрыва газа пострадали четыре человека.