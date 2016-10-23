Глава МЧС распорядился снести взорванный жилой дом в Тюменской области
Руководитель МЧС России Владимир Пучков потребовал снести жилой дом в Тюменской области, где произошел взрыв бытового газа.
- Готовьте заключение по этому дому и сносите. 12 семей должны быть расселены. Ставим данный вопрос на контроль рабочей группы правительственной комиссии, - цитирует Пучкова «Интерфакс».
По словам начальника ГУ МЧС по региону, для жильцов власти выделят квартиры.
Ранее сообщалось, что в городе Ялуторовске в результате взрыва газа пострадали четыре человека.
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