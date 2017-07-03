Глава Рады возложил надежды по возврату Крыма на ВМС Украины
Спикер украинского парламента Андрей Парубий поздравил моряков с Днем Военно-морских сил Украины (ВМСУ) и выразил уверенность в том, что они вернут Крым в состав страны.
«Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове», - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте Верховной рады.
Парубий также рассказал об истоках появления праздника. Он отметил, что именно в июле 907 года состоялся победоносный поход киевского князя Олега на Константинополь. Кроме того, по его словам, в июле 1918 года появилось первое соединение кораблей ВМФ Украинского государства.
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