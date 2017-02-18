Глава ФБР провел брифинг по вопросу вмешательства России в выборы президента США
Руководитель ФБР Джеймс Коми провел закрытую встречу с сенаторами США, где обсудил вопрос вмешательства России в выборы президента США.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN, закрытая пресс-конференция для членов комитета по разведке продлилась три часа. Официальных заявлений после брифинга сделано не было.
Известно, что комитет по разведке сената будет расследовать дело о вмешательстве России в выборы президента, также будет проверена информация о связях Дональда Трампа с Москвой.
В январе был опубликован доклад о «вмешательстве России» в выборы президента США. В нем сообщалось, что Владимир Путин «с высокой долей вероятности» участвовал в действиях против Вашингтона, сообщает РБК.
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