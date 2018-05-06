Глава проекта по реставрации Кремля рассказал о стоимости работ

Реставрация Московского Кремля стоит не дороже других исторических объектов в столице, заявил глава компании «Петербургский ренессанс» Иван Орынчук.

«Цифры естественно, я вам сейчас не буду раскрывать. Но могу сказать, что это не дороже, чем любой другой реставрационный объект в городе Москва и по России вообще», - сообщил он РИА «Новости».

Орынчук добавил, что дополнительных расходов на реставрационные работы не потребовалось, так как имелась проектная документация. Ограничений в сроках также не ставилось, поэтому реставрация проходит по графику.