Глава ЕК призвал сохранить санкции в отношении России
Необходимо сохранить санкции в отношении России, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
По его мнению, если продлить санкции, то Россия сделает нужные выводы, но если Россия увидит возможность отмены ограничительных мер, она обязательно извлечет из этого для себя определенную выгоду.
В то же время Юнкер заявил о невозможности создания «архитектуры системы безопасности в Европе» без участия РФ.
- Евросоюз занимает территорию в 5,5 миллионов километров, тогда как сама Россия - 17,5 миллионов километров, - цитирует ТАСС слова Юнкера из интервью французским СМИ.
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