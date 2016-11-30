Глава ЕК призвал сохранить санкции в отношении России

Необходимо сохранить санкции в отношении России, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По его мнению, если продлить санкции, то Россия сделает нужные выводы, но если Россия увидит возможность отмены ограничительных мер, она обязательно извлечет из этого для себя определенную выгоду.

В то же время Юнкер заявил о невозможности создания «архитектуры системы безопасности в Европе» без участия РФ.

- Евросоюз занимает территорию в 5,5 миллионов километров, тогда как сама Россия - 17,5 миллионов километров, - цитирует ТАСС слова Юнкера из интервью французским СМИ.