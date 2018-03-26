Глава США призвал лидеров стран выслать дипломатов РФ

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров всех стран присоединиться к высылке российских дипломатов, заявил представитель Белого дома Радж Шах.

По его словам, это были скоординированные действия.

Более того, Трамп лично беседовал с представителями других государств, убеждая их в необходимости дипломатического бойкота против России.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа в связи с «делом Скрипаля» объявила о высылке из страны 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульство РФ в Сиэтле.

Позже боле 20 стран поддержали призыв Великобритании и заявили о высылке российских дипломатов, сообщает «Интерфакс».