Глава США призвал лидеров стран выслать дипломатов РФ
Президент США Дональд Трамп призвал лидеров всех стран присоединиться к высылке российских дипломатов, заявил представитель Белого дома Радж Шах.
По его словам, это были скоординированные действия.
Более того, Трамп лично беседовал с представителями других государств, убеждая их в необходимости дипломатического бойкота против России.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа в связи с «делом Скрипаля» объявила о высылке из страны 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульство РФ в Сиэтле.
Позже боле 20 стран поддержали призыв Великобритании и заявили о высылке российских дипломатов, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Задержан отключивший пожарную сигнализацию охранник
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии