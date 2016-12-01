Глава МИД ФРГ признал отсутствие «больших шагов» на переговорах в Минске

На встрече глав внешнеполитических ведомств России, Германии, Франции и Украины в Минске сторонам удалось договориться лишь о том, чтобы сотрудников Международного Красного Креста допустили к заключенным в Донбассе, и обмене пленными до 24 декабря. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

- В среду вновь состоялись долгие и сложные переговоры. Мы не сможем изменить за один день ситуацию с правами человека тех людей, которые в настоящее время в сложных условиях живут в Донбассе. Но чего мы, наверное, добились, и в этом я вижу маленькую тень надежды, что мы сейчас, по крайней мере, впервые добились доступа Международного Красного Креста в тюрьмы в регионе Донбасса, а также то, что мы договорились, что перед Рождеством (24 декабря) еще будет проведен большой обмен военнопленными между Донбассом, так называемыми сепаратистами, с одной стороны, и украинской армией, — цитирует Штайнмайера РИА «Новости».

- Это маленькие шаги, большого прорыва нет, — добавил министр.