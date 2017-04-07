Глава ООН предложил увеличить число женщин среди миротворцев

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что в составе миротворческих сил должно быть больше женщин, что повысит успешность миссий организации.

«Это нужно не только для обеспечения гендерного равенства, но и потому, что участие женщин увеличивает шансы на достижение мира, а также сокращает риски сексуальных домогательств и эксплуатации», - цитирует главу ООН ТАСС.

Кроме того, Гутерриш высказался за более широкое использование «голубыми касками» современных технологий, активное сотрудничество с региональными властями и обеспечение ответственности за правонарушения, которые совершаются сотрудниками всемирной организации.

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