Глава ООН предложил увеличить число женщин среди миротворцев

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что в составе миротворческих сил должно быть больше женщин, что повысит успешность миссий организации.

«Это нужно не только для обеспечения гендерного равенства, но и потому, что участие женщин увеличивает шансы на достижение мира, а также сокращает риски сексуальных домогательств и эксплуатации», - цитирует главу ООН ТАСС.

Кроме того, Гутерриш высказался за более широкое использование «голубыми касками» современных технологий, активное сотрудничество с региональными властями и обеспечение ответственности за правонарушения, которые совершаются сотрудниками всемирной организации.