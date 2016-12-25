Глава СПЧ предложил увековечить память Елизаветы Глинки

Глава Совета при президенте по содействию развития гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выступил с предложением увековечить память погибшей в авиакатастрофе Елизаветы Глинки.

– Она была человеком абсолютно уникальным. Это был действительно ангел добродетели, который спустился к нам на землю, чтобы делать людям добро. Это была ее миссия, – сказал Михаил Федотов. Об этом сообщает Lenta.ru. Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) направлялась в Сирию с гуманитарным грузом.

Сегодня утром под Сочи рухнул самолет Ту-154. Борт Минобороны РФ следовал в Сирию. На борту находились 92 человека, которые собирались поздравить военных РФ с новым годом. Под Сочи продолжается поисковая операция, пока спасателям удалось найти тела 12 человек.