Глава ФАС предложил равняться на ЕС в вопросе роуминга

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Евгений Артемьев считает, что на территории России не должно существовать понятия «роуминг». В пример он привел Евросоюз, где некоторое время назад роуминг был отменен.

Артемев рассказал, что отдал распоряжение о подготовке юридических документов для изъятия термина «роуминг» из отечественного законодательства. «Как техническая характеристика, она останется, а как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть», - цитирует главу ведомства «Интерфакс».

Он отметил, что операторам связи не нравится идея отмены роуминга, но ФАС продолжит на стаивать на его ликвидации. По мнению Артемьева, в дальнейшем роуминга не должно быть и в рамках Таможенного союза.