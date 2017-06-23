Глава ФАС предложил равняться на ЕС в вопросе роуминга

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Евгений Артемьев считает, что на территории России не должно существовать понятия «роуминг». В пример он привел Евросоюз, где некоторое время назад роуминг был отменен.

Артемев рассказал, что отдал распоряжение о подготовке юридических документов для изъятия термина «роуминг» из отечественного законодательства. «Как техническая характеристика, она останется, а как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть», - цитирует главу ведомства «Интерфакс».

Он отметил, что операторам связи не нравится идея отмены роуминга, но ФАС продолжит на стаивать на его ликвидации. По мнению Артемьева, в дальнейшем роуминга не должно быть и в рамках Таможенного союза.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Киев обжаловал решение суда по долгу перед Москвой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО