Глава СПЧ предложил обнародовать факты по делу Улюкаева
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выступает за предание огласке всех материалов по делу экс-министра Алексея Улюкаева.
Федотов охарактеризовал бывшего главу МЭР как опытного, серьезного экономиста, а также «очень серьезного государственного деятеля». По словам Федотова, арест Улюкаева стал для него полной неожиданностью.
«Я не верю, что это могло быть, просто не верю. Но в этой сфере вопросы веры не должны иметь никакого значения. В этой сфере должны иметь значение факты», - цитирует РИА «Новости» главу СПЧ. Он считает, что обществу должны быть представлены видеозаписи, прослушки, расшифровки – все имеющиеся в деле доказательства.
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