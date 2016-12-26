Глава правительства Японии посетит Перл-Харбор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился с двухдневным визитом на Гавайи, в рамках которого посетит американскую военно-морскую базу США Перл-Харбор.
Абэ почтит память японских летчиков, погибших при атаке на базу в конце 1941 году. При этом, как ранее завили в кабмине, он не намерен приносить Штатам извинения за это нападение, жертвой которого стали около двух с половиной тысяч американских военных, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Барак Обама, посетивший в мае японский город Хиросима, также не стал извиняться за его ядерную бомбардировку.
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