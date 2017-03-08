Глава правительства РФ утвердил национальную стратегию в интересах женщин
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 8 марта подписал Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. Документ подготовлен Минтрудом.
Реализовываться Стратегия будет в два этапа. На первом (в 2017–2018 годах) предусматривается разработка соответствующих механизмов, информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин.
На втором этапе (в 2019–2022 годах) запланирована реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах, сообщается на сайте кабмина.
Финансироваться воплощение Стратегии в жизнь будет в рамках действующих государственных программ.
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