Глава правительства РФ утвердил национальную стратегию в интересах женщин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 8 марта подписал Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. Документ подготовлен Минтрудом.

Реализовываться Стратегия будет в два этапа. На первом (в 2017–2018 годах) предусматривается разработка соответствующих механизмов, информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин.

На втором этапе (в 2019–2022 годах) запланирована реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах, сообщается на сайте кабмина.

Финансироваться воплощение Стратегии в жизнь будет в рамках действующих государственных программ.