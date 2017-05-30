Глава правительства Сербии подал в отставку

Премьер-министр Сербии Александар Вучич покидает пост главы правительства.

Документ об отставке он направил в парламент, отметив в нем, что оставляет должность в связи с избранием президентом страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство TANJUG.

31 мая в ходе заседания парламента Вучич принесет присягу, вступая в должность главы государства.

Президентские выборы в Сербии прошли в начале апреля. Вучичу удалось заручиться поддержкой 56% избирателей.

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