Глава правительства Сербии решил баллотироваться в президенты
Сербский премьер-министр Александр Вучич намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны.
Он заявил, что решение баллотироваться на пост главы государства было принято им, поскольку Сербия нуждается в стабильности, инвестициях и рабочих местах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. По словам Вучича, его намерение было поддержано соратниками по партии.
Президент Сербии избирается сроком на пять лет. В настоящее время этот пост занимает Томислав Николич. Законодательство предоставляет ему право выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Выборы президента Сербии должны состояться в текущем году.
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