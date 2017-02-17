Глава правительства Сербии решил баллотироваться в президенты

Сербский премьер-министр Александр Вучич намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны.

Он заявил, что решение баллотироваться на пост главы государства было принято им, поскольку Сербия нуждается в стабильности, инвестициях и рабочих местах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. По словам Вучича, его намерение было поддержано соратниками по партии.

Президент Сербии избирается сроком на пять лет. В настоящее время этот пост занимает Томислав Николич. Законодательство предоставляет ему право выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Выборы президента Сербии должны состояться в текущем году.