Глава правительства поздравил россиян с Днем народного единства

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил граждан России с Днем народного единства.

На своей странице в Facebook глава правительства назвал Россию уникальной страной, сочетающей в себе природные богатства, огромные территории, многонациональное общество и самые разные вековые традиции. «В этом суть нашей страны – быть разной, но быть единой», - отметил премьер.

По мнению Медведва, День народного единства символизирует главный принцип: «быть вместе – значит быть сильными, развиваться и добиваться успехов. Уважать друг друга и оберегать свою Родину».

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Он учрежден в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году.