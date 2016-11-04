Глава правительства поздравил россиян с Днем народного единства
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил граждан России с Днем народного единства.
На своей странице в Facebook глава правительства назвал Россию уникальной страной, сочетающей в себе природные богатства, огромные территории, многонациональное общество и самые разные вековые традиции. «В этом суть нашей страны – быть разной, но быть единой», - отметил премьер.
По мнению Медведва, День народного единства символизирует главный принцип: «быть вместе – значит быть сильными, развиваться и добиваться успехов. Уважать друг друга и оберегать свою Родину».
День народного единства отмечается в России с 2005 года. Он учрежден в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году.
Следующая новость Бывшему прокурору Ленобласти предъявили обвинение во взяточничестве
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии