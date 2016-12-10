Глава правительства Финляндии усомнился в отмене санкций против РФ
Премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля заявил, что санкции в отношении России могут быть отменены только в случае единодушного одобрения в ЕС этого шага.
По его мнению, такое одобрение не будет получено до тех пор, пока не будут полностью реализованы минские соглашения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию Yle. При этом премьер добавил, что прогресс в выполнении договоренностей на сегодняшний день отсутствует.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен в очередной раз продлить антироссийские санкции. Предполагается, что это произойдет в период с 15 по 20 декабря. Ограничения будут продлены до середины июля 2017 года.
Следующая новость Минск обвинил российские СМИ в оскорблении белорусского народа
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии