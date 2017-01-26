Глава СБУ посоветовал призывающим к блокаде Донбасса депутатам идти воевать

Выступая в эфире телеканала «112 Украина», глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рекомендовал депутатам, заблокировавшим участок железной дороги на линии разграничения в Луганской области, пойти служить в боевые подразделения в Донбассе, если им хочется повоевать.

- Я не знаю, что должны делать депутаты с непонятно какими «стволами», как мне сказали, на спине, на линии соприкосновения. Но, если они хотят повоевать, пусть идут в боевые подразделения и воюют, — цитирует Грицака РИА «Новости».

Глава СБУ заявил, что депутаты должны использовать в работе законные механизмы, и напомнил, что с неподконтрольных Киеву территорий поставляются некоторые товары, которые необходимы Украине.

- Есть вещи, которые крайне необходимы нашей экономике. Например, для нашей энергетики крайне необходим уголь. Но не СБУ регулирует, кто и в каких количествах и квотах будет поставлять уголь на контролируемую украинскими властями территорию. Но без этого угля мы действительно не можем обойтись, насколько мне известно от коллег из Минэнергетики, — сказал Грицак.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Парасюк заявил, что украинские радикалы планируют организовать блокаду всех ведущих в ДНР и ЛНР железных дорог.

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