Глава СК РФ посетил мемориальное кладбище в Петербурге

В ходе рабочего визита в Санкт-Петербург глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Таким образом он отдал дань памяти защитникам блокадного Ленинграда.

– В этот день мы обещаем сделать все, чтобы одно из самых страшных событий в истории России никогда не повторилось, чтобы сохранить память о защитниках непобежденного, несломленного Ленинграда. Они погибали, чтобы жили мы, их потомки, – отметил Бастрыкин. Он отметил, что преклоняется перед мужеством жителей города, на которых выпали тяжелые испытания в годы Великой Отечественной войны, сообщает РГ.

После посещения кладбища Александр Бастрыин провел рабочее совещание в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета с руководителями структурных подразделений.