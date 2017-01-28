Глава СК РФ посетил мемориальное кладбище в Петербурге
В ходе рабочего визита в Санкт-Петербург глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Таким образом он отдал дань памяти защитникам блокадного Ленинграда.
– В этот день мы обещаем сделать все, чтобы одно из самых страшных событий в истории России никогда не повторилось, чтобы сохранить память о защитниках непобежденного, несломленного Ленинграда. Они погибали, чтобы жили мы, их потомки, – отметил Бастрыкин. Он отметил, что преклоняется перед мужеством жителей города, на которых выпали тяжелые испытания в годы Великой Отечественной войны, сообщает РГ.
После посещения кладбища Александр Бастрыин провел рабочее совещание в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета с руководителями структурных подразделений.
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