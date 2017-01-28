Глава СК РФ посетил мемориальное кладбище в Петербурге

В ходе рабочего визита в Санкт-Петербург глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Таким образом он отдал дань памяти защитникам блокадного Ленинграда.

– В этот день мы обещаем сделать все, чтобы одно из самых страшных событий в истории России никогда не повторилось, чтобы сохранить память о защитниках непобежденного, несломленного Ленинграда. Они погибали, чтобы жили мы, их потомки, – отметил Бастрыкин. Он отметил, что преклоняется перед мужеством жителей города, на которых выпали тяжелые испытания в годы Великой Отечественной войны, сообщает РГ.

После посещения кладбища Александр Бастрыин провел рабочее совещание в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета с руководителями структурных подразделений.

Новости по теме
Следующая новость Песков рассказал о предстоящем разговоре Путина с Трампом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО