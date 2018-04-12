Глава ЦРУ пообещал дальнейшее усиление санкций против РФ

Майк Помпео, возглавляющий ЦРУ и претендующий на пост госсекретаря США, заявил, что в случае его утверждения на тот пост продолжит курс на сдерживание России.

Эта политика будет включать в себя дальнейшее ужесточение санкций. Выступая в Сенате США, он отметил, что в данном направлении необходимо провести большую работу, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, Помпео добавил, что США продолжат применять в отношении России Акт Магнитского. По его словам, этот является «мощным инструментом», который следует использовать в полную силу.