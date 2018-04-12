Глава ЦРУ пообещал дальнейшее усиление санкций против РФ
Майк Помпео, возглавляющий ЦРУ и претендующий на пост госсекретаря США, заявил, что в случае его утверждения на тот пост продолжит курс на сдерживание России.
Эта политика будет включать в себя дальнейшее ужесточение санкций. Выступая в Сенате США, он отметил, что в данном направлении необходимо провести большую работу, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, Помпео добавил, что США продолжат применять в отношении России Акт Магнитского. По его словам, этот является «мощным инструментом», который следует использовать в полную силу.
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