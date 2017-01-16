Глава МИД Польши призвал не торопиться с оценками высказываний Трампа о НАТО

Слова будущего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что НАТО является устаревшей организацией, требующей реорганизации, следует воспринимать как риторику. Такое заявление журналистам сделал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

По словам министра, высказывания Трампа о НАТО обсуждались на встрече в Брюсселе и «вызвали удивление».

- Большинство пришло к выводу, что следует подождать формального вступления в должность, получения власти новой политической командой. Пока это трактуется как ни к чему не обязывающая риторика, - цитирует Ващиковского ТАСС.

Официальную позицию Польши по вопросу политики США в отношении НАТО Ващиковский пообещал озвучить на форуме в Давосе, где он примет участие в совместной дискуссии с Федерикой Могерини и Йенсом Столтенбергом.

- После тщательного анализа текстов этого интервью мы сможем говорить о деталях. Возможно до четверга из США поступят пояснения по данному вопросу, - подчеркнул глава польского МИД, предположив, что произошла ошибка журналистов, которые «иногда не совсем четко передают заявления политиков».

По словам Ващиковского, на днях он имел возможность поговорить с советником Трампа по вопросам безопасности Майклом Флином и по итогам этого разговора он составил прямо противоположное последним словам Трампа о НАТО впечатление о будущих планах США.