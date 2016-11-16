Глава МИД Польши назвал условия «перезагрузки отношений» с Россией

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский назвал условия, при выполнении которых Москва может рассчитывать на восстановление партнерских отношений с Варшавой.

Так глава внешнеполитического ведомства прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова к восстановлению политического диалога с Польшей на основе «взаимного уважения и прагматизма, и Москва со своей стороны готова сделать все, чтобы достичь этой цели».

- Я согласен с этой оценкой, только я бы подчеркнул слово «взаимные». Если Россия требует от нас уважения и прагматизма, то мы также требуем этого от нее. Президент Путин говорит, что готов сделать все, я отвечаю: не надо всего, пускай начнет с того, что отдаст обломки самолета Ту-154 и отменит экономические санкции, наложенные на Польшу. Тогда мы вернемся к прагматическому разговору, — цитирует Ващиковского РИА «Новости» со ссылкой на агентство PAP.

Самолет Ту-154, на борту которого находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская сторона утверждает, что российские следователи отказываются передать польским экспертам обломки самолета.

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