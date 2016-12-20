Глава полиции Германии предупредил о возможности новых крупных терактов
Германия в ближайшее время может подвергнуться новым террористическим атакам. Такое заявление сделал глава федерального управления уголовной полиции Германии Хальгер Мюнх.
- Можно ожидать и в дальнейшем значительных атак вскоре после такого нападения, - цитирует Мюнха ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее, 19 декабря грузовик с прицепом врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в центральной части Западного Берлина на площади Брайтшайдплац, примыкающей к торговой улице Курфюрстендамм.
Жертвами теракта стали 12 человек, 48 человек госпитализировано, состояние 18 из них оценивается как критическое.
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