Глава полиции Германии предупредил о возможности новых крупных терактов

Германия в ближайшее время может подвергнуться новым террористическим атакам. Такое заявление сделал глава федерального управления уголовной полиции Германии Хальгер Мюнх.

- Можно ожидать и в дальнейшем значительных атак вскоре после такого нападения, - цитирует Мюнха ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее, 19 декабря грузовик с прицепом врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в центральной части Западного Берлина на площади Брайтшайдплац, примыкающей к торговой улице Курфюрстендамм.

Жертвами теракта стали 12 человек, 48 человек госпитализировано, состояние 18 из них оценивается как критическое.