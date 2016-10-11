Глава Подмосковья вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в Топ-10 сентябрьского рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров. Рейтинг популярности составила компания «Медиалогия».
Андрей Воробьев занял в рейтинге шестое место, поднявшись на четыре пункта по сравнению с августом. В рейтинг входят действующие губернаторы, ведущие собственные блоги в социальных сетях, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
При составлении рейтинга также учитывалась количество упоминаний о губернаторах в СМИ и цитаты из их заявлений.
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