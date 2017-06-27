Глава подмосковной Балашихи ушел в отставку

Мэр подмосковной Балашихи Евгений Жирков подал прошение об отставке по собственному желанию, сообщили в пресс-службе администрации Московской области.

Как уточняется в материале, заявление об увольнении было подано Жирковым 27 июня.

Временно исполняющим обязанности градоначальника будет заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

15 июня жители Балашихи в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» пожаловались на мусорный полигон, расположенный в 200 метрах от жилых домов. По их словам, многочисленные обращения в администрацию города были проигнорированы. Президент пообещал разобраться в проблеме, и уже 23 июня свалка была закрыта. Власти Подмосковья планировали закрыть полигон только в конце 2018 года, сообщает агентство Regnum.