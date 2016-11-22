Глава «Почты России» зарабатывает 307 тысяч рублей в месяц

Зарплата главы «Почты России» Дмитрия Страшнова составляет 307 тысяч рублей в месяц без учета надбавок.

Как отмечается в сообщении почты, Страшнов также получает надбавки за допуск к гостайне, однако сумма дополнительных выплат не сообщается.

Кроме того, по словам представителя «Почты России», никаких программ долгосрочного стимулирования для руководителей нет.

Ранее СМИ сообщили о том, что Страшнов зарабатывает десять миллионов рублей в месяц, превышая пятьсот средних зарплат рядовых работников «Почты России». Об этом сообщают «Народные новости».