Глава «Почты России» зарабатывает 307 тысяч рублей в месяц
Зарплата главы «Почты России» Дмитрия Страшнова составляет 307 тысяч рублей в месяц без учета надбавок.
Как отмечается в сообщении почты, Страшнов также получает надбавки за допуск к гостайне, однако сумма дополнительных выплат не сообщается.
Кроме того, по словам представителя «Почты России», никаких программ долгосрочного стимулирования для руководителей нет.
Ранее СМИ сообщили о том, что Страшнов зарабатывает десять миллионов рублей в месяц, превышая пятьсот средних зарплат рядовых работников «Почты России». Об этом сообщают «Народные новости».
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