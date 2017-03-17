Глава ЛНР Плотницкий высказался за референдум о присоединении Донбасса к России

Отвечая на вопрос, не планируют ли власти ЛНР и ДНР провести референдум о присоединении самопровозглашенных республик Донбасса к России, как это было в Крыму, глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что поддерживает эту идею.

- Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно состоится. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался, — цитирует Плотницкого РИА «Новости».

По словам лидера ЛНР, «если такой референдум будет проведен, а он обязательно будет, то результаты будут такие же, как и в Крыму».

Плотницкий подчеркнул также, что солидарен с главой ДНР Александром Захарченко в вопросе о введении Киевом транспортной блокады Донбасса. В ЛНР также расценивают этот шаг как фактическое признание независимости республик.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, ДНР, ЛНР
Следующая новость Бывший игрок сборной Франции Ди Меко проиграл пари и теперь должен съесть крысу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО