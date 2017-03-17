Глава ЛНР Плотницкий высказался за референдум о присоединении Донбасса к России

Отвечая на вопрос, не планируют ли власти ЛНР и ДНР провести референдум о присоединении самопровозглашенных республик Донбасса к России, как это было в Крыму, глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что поддерживает эту идею.

- Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно состоится. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался, — цитирует Плотницкого РИА «Новости».

По словам лидера ЛНР, «если такой референдум будет проведен, а он обязательно будет, то результаты будут такие же, как и в Крыму».

Плотницкий подчеркнул также, что солидарен с главой ДНР Александром Захарченко в вопросе о введении Киевом транспортной блокады Донбасса. В ЛНР также расценивают этот шаг как фактическое признание независимости республик.