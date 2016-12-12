Глава ЛНР Плотницкий подтвердил свою и Захарченко встречу с Савченко

На встрече с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко главы ЛНР и ДНР Игорь Плоницкий и Александр Захарченко обсудили возможность обмена пленными по формуле «всех на всех». Об этом журналистам рассказал Плотницкий.

- Недавно я с Александром Владимировичем Захарченко встречался вместе с народным депутатом Украины Надеждой Викторовной Савченко. Это надо воспринимать правильно, надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках минских переговоров, — цитирует РИА «Новости» выступление Плотницкого на открытом аппаратном совещании Совета министров.

По словам лидера республики, пришла пора решать вопросы мирным путем, и в этой связи любые контакты с украинской стороной чрезвычайно важны.

- Основной темой наших разговоров был обмен пленными по формуле «всех на всех», то есть без вести пропавших, и те вопросы, которые связаны с этой темой, — рассказал Плотницкий.

Глава ЛНР подчеркнул, что он и Захарченко сходятся во мнении, что «эта проблема должна быть освещена в стенах Верховной рады не только с одной стороны, но там должны видеть и слышать наш голос, наше понимание».

- Решении этого вопроса, думаю, в ближайшее время будет закреплено на государственном уровне, и большинство своих людей мы обратно заберем, — подчеркнул Плотницкий, уточнив, что за время противостояния ЛНР передала украинской стороне больше военнопленных, чем получила.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
События: переговоры
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