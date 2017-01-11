Глава ЛНР Плотницкий поблагодарил Савченко за публикацию списков пленных

Выступая на пресс-конференции в Луганске, глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что обнародованные депутатом Верховной рады списки удерживаемых лиц могут помочь в решении вопроса обмена пленными.

- Она считает, что опубликованные списки имеют как бы больше шансов на реализацию этого проекта обмена пленными. Сказать, что это не так, сложно, - цитирует Плотницкого ЛуганскИнформЦентр.

Ранее Служба безопасности Украины осудила шаг Савченко, назвав его необдуманным, а опубликованные ею списки неточными.

- Если она считает, что таким образом Украина не сможет отвертеться от решения этих проблем, только публикуя списки эти, мы ничего против не имеем. Потому что мы не скрывали и не скрываем тех пленных, кого мы можем вернуть, и тех, кого мы хотим взять, - подчеркнул Плотницкий.

Ранее глава Луганской народной республики отмечал, что украинская сторона не хочет решать вопрос обмена пленными, который можно было бы закрыть за три дня.

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Места: Украина, ЛНР
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