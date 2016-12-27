Глава Петербурга пригрозил наказать за любой обман при строительстве «Зенит-Арены»
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предупредил, что за любую попытку обмана при строительстве стадиона «Зенит-Арена» виновные будут привлекаться к ответственности, в том числе и уголовной.
Он заверил, что о каждом выявленном факте хищения станет известно правоохранительным органам, поэтому наказаны будут все, кто путает государственное с личным.
Губернатор также отметил, что все финансовые потоки при строительстве стадиона отслеживаются, а за соблюдением порядка на объекте следят и правоохранители, и чиновники, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
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