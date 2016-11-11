Глава Пентагона выступил против сотрудничества с Россией в Сирии

Выступая в эфире телеканала СBS, министр обороны США Эштон Картер заявил, что выступает категорически против сотрудничества с Россией при ведении военных операций в Сирии до тех пор, пока «Москва не начнет поступать правильно».

- Что касается Сирии, то россияне, как вы помните, сказали, что они намерены бороться с терроризмом и помочь отстранить президента Асада от власти. Ничего из этого они не сделали. Москва наоборот помогает Дамаску. Это, в свою очередь, лишь еще сильнее разжигает сирийскую гражданскую войну. Так что россияне действуют там в полностью противоположном направлении, - цитирует Картера ТАСС.

По словам главы Пентагона, именно поэтому он не поддерживал и не поддерживает контактов с российской стороной при проведении боевых операций в Сирии.

- Они не делают то, что нам нужно! – подчеркнул глава оборонного ведомства США.

Картер не уточнил, когда и от кого из российского руководства прозвучало обещание помочь отстранить президента Сирии Башара Асада от власти, а также не стал конкретизировать, что он подразумевает под «правильными действиями» Москвы.

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