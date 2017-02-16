Глава Пентагона не стал отвечать Шойгу

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не стал комментировать заявление министра обороны Сергея Шойгу о бесперспективности разговора с Россией с позиции силы.

По словам Мэттиса, нет никакой необходимости отвечать на российское заявление.

- НАТО всегда выступал за военную силу и защиту демократических стран и свобод, которые мы намерены передать нашим детям, — цитирует «РИА Новости» слова главы Пентагона.

Он также отметил, что США и НАТО готовы к политическому диалогу с Россией, но не к военному сотрудничеству.

Ранее Российское военное ведомство потребовало объяснений от шефа Пентагона Джеймса Мэттиса по поводу его слов о диалоге с Москвой «с позиции силы». К этому министр обороны США призвал своих коллег по НАТО в ходе встречи в Брюсселе.