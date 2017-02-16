Глава Пентагона призвал НАТО говорить с РФ с позиции силы

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис, выступая на встрече с коллегами из стран НАТО в Брюсселе, призвал их вести диалог с Россией с позиции силы.

Шеф Пентагона заявил, что Вашингтон открыт для восстановления партнерских отношений с Москвой, однако при этом не откажется от ценностей альянса. По словам Мэттиса, НАТО не может позволить РФ «своими действиями говорить громче, чем кто-либо из присутствующих здесь», сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Глава Минобороны США добавил, что альянс должен быть готов защищать себя, если Россия будет действовать с нарушением международного права.