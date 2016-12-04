Глава Пентагона пообещал защитить союзников США от России

США готовы обеспечить безопасность своих союзников в условиях российской угрозы, завил министр обороны Соединенных Штатов Эштон Картер.

По его словам, США не стремятся к противостоянию с РФ, но готовы защищать своих союзников и моровой порядок. Кроме того, он отметил, что действия России в Сирии являются контрпродуктивными, а также обвинил РФ в нагнетании ядерной угрозы, агрессивных намерениях в отношении Украины и стран Прибалтики.

Вместе с тем Картер отметил необходимость продолжать контакты с Россией по тем проблемам, где наблюдается общность интересов. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: Пентагон
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