Глава Пентагона пообещал защитить союзников США от России
США готовы обеспечить безопасность своих союзников в условиях российской угрозы, завил министр обороны Соединенных Штатов Эштон Картер.
По его словам, США не стремятся к противостоянию с РФ, но готовы защищать своих союзников и моровой порядок. Кроме того, он отметил, что действия России в Сирии являются контрпродуктивными, а также обвинил РФ в нагнетании ядерной угрозы, агрессивных намерениях в отношении Украины и стран Прибалтики.
Вместе с тем Картер отметил необходимость продолжать контакты с Россией по тем проблемам, где наблюдается общность интересов. Об этом сообщает «Интерфакс».
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