Глава Пентагона отметил сокращение возможностей для сотрудничества США и РФ
Уходящий глава Пентагона Эштон Картер заявил о сокращении возможностей сотрудничества между США и Россией по ключевым вопросам мировой повестки дня.
По его словам, за десять лет совместные интересы двух стран значительно сократились, однако сотрудничество еще возможно по иранскому досье и по ядерной проблеме КНДР. При этом Картер считает, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по вопросу борьбы с террористами группировки «Исламское государство» уже невозможно.
Он также предположил, что руководство России может осознанно выстроить внешнеполитический курс, который будет идти в противовес США.
Ранее Картер заявил, что Россия не внесла никакого вклада в борьбу с терроризмом в Сирии, сообщает «Федерал пресс».
Следующая новость Военный самолет в Нигерии по ошибке уничтожил лагерь с мигрантами
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии