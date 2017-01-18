Глава Пентагона отметил сокращение возможностей для сотрудничества США и РФ

Уходящий глава Пентагона Эштон Картер заявил о сокращении возможностей сотрудничества между США и Россией по ключевым вопросам мировой повестки дня.

По его словам, за десять лет совместные интересы двух стран значительно сократились, однако сотрудничество еще возможно по иранскому досье и по ядерной проблеме КНДР. При этом Картер считает, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по вопросу борьбы с террористами группировки «Исламское государство» уже невозможно.

Он также предположил, что руководство России может осознанно выстроить внешнеполитический курс, который будет идти в противовес США.

Ранее Картер заявил, что Россия не внесла никакого вклада в борьбу с терроризмом в Сирии, сообщает «Федерал пресс».