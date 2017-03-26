Глава ПАСЕ высказался за возвращение России в ассамблею

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт надеется увидеть Россию на заседании в Страсбурге до истечения срока его полномочий.

Об этом он заявил во время парламентской сессии ОДКБ на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным: «И хотя мой председательский срок в ПАСЕ начался с того, что РФ отсутствовала, я очень надеюсь, что, когда мой председательский срок закончится, РФ уже будет там».

Аграмунт отметил, что Россию и ПАСЕ объединяет работа над такими актуальными проблемами, как борьба с терроризмом, незаконная торговля людьми, гуманитарные последствия конфликтов.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла резолюцию, в соответствии с которой российской делегации запрещалось голосовать на сессии, участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. Вслед за этим Россия покинула ПАСЕ, сообщает РИА Новости.

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