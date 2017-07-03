Глава отделения Сбербанка в Чечне объявлен в розыск

Руководитель отделения Сбербанка в Чечне Сайд-Магомед Джабраилов объявлен розыск в связи с махинациями по обналичиванию денег.

Он признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Согласно материалам следствия, Джабраилов является инициатором создания 12 юридических лиц в преступных целях. Компании были зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют никакого отношения к их деятельности, сообщает республиканское управление МВД.

«Указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей», - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в результате противоправных действий, совершенных с использованием только восьми фирм, ущерб, причиненный государству, составил около 300 миллионов рублей.

По материалам прокурорский проверок возбуждены и расследуются еще несколько подобных дел.

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Места: Россия
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