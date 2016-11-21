Глава ФНС отчитался Путину об увеличении налоговых поступлений в 2016 году

В первые десять месяцев 2016 года объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет выросли на 2,6 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

- У нас как раз были подведены итоги десяти месяцев по темпам сбора всех соответствующих доходов во все уровни бюджета. Если в первом полугодии нас тревожили цифры, снижались темпы поступлений в сравнении с периодом 2015 года где-то на 1,3 процента, то сейчас произошел перелом. Мы на сегодняшний день зафиксировали рост поступлений в консолидированный бюджет за десять месяцев 2016 года на 2,6 процента, и это плюс 300 миллиардов рублей, — цитирует Мишустина РИА «Новости».

По словам главы ФНС, на 7,6 процента вырос также реальный уровень зарплат, о чем можно судить по поступлениям от НДФЛ.

- Следующим бюджетообразующим налогом является налог на доходы физических лиц. Рост соответствующий – 7,6 процента, это 2,3 триллиона рублей. Это говорит также о том, что у нас восстанавливается реальный уровень зарплат, — подчеркнул Мишустин.