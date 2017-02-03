Глава ООН в очередной раз призвал к миру на Донбассе

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал враждующие стороны прекратить боевые действия, а также обеспечить доступ для оказания мирному населению гуманитарной помощи.

По словам официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика, генсек «глубоко обеспокоен напряженностью и активизацией» конфликта на юго-востоке Украины, передает ТАСС.

При этом Дюжаррик привел данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым, с момента обострения ситуации на Донбассе погибли как минимум семь человек и были ранены более 40.