Глава ЛНР объявил о попытке госпереворота в республике
Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что экс-глава МВД ЛНР Игорь Корнет попытался организовать государственный переворот.
По словам главы республики, во время попытки переворота в Луганске были отключены телевидение, мобильная связь и электричество.
Ранее Игорь Корнет был отстранен в связи с возбуждением против него уголовного дела.
21 ноября неизвестные вооруженные люди установили оцепление в центре Луганска, объяснив это «плановыми учениями».
Сам Игорь Корнет позже заявил, что в окружении главы ЛНР был раскрыт проукраинский заговор, сообщает «Комсомольская правда».
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