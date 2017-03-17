Глава СБУ обвинил Россию в попытке развала Украины с помощью этнических групп
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Москва предпринимает попытки разделения страны, используя этнические группы.
«Российская сторона не оставляет идею федерализации Украины и для распространения автономных настроений пытается использовать этнические факторы на западе и юго-западе Украины», - рассказал он УНИАН.
В частности, по его словам, речь идет о гагаузах, болгарах венграх и русинах. При этом Грицак добавил, что его ведомство старается противостоять действиям российских спецслужб.
Ранее СМИ сообщали, что представители различных этнических групп на Украине неоднократно обращались к президенту Петру Порошенко с просьбами о предоставлении автономии.
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